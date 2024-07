Festival organistico internazionale Concerto alla chiesa del Portone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Secondodel Foi, ildi Senigallia, questa seradel, ore 21.15. Ad ingresso gratuito a tenere ild’organo sarà Nunzio Dello Iacovo, pianista e organista pugliese, diplomatosi in pianoforte nel prestigioso Conservatorio di Santa Cecilia di Roma nel 1986. Docente di pianoforte al Conservatorio Rota di Monopoli, si è appena laureato in organo con la professoressa Federica Iannella – Direttrice Artistica del Foi – al Conservatorio di Mantova, con menzione speciale ed invito a esibirsi al Foi 2024. Eseguirà brani di Dieterich Buxtehude (Toccata in D-moll BuxWV 155) e Johann Sebastian Bach (Sonata in trio numero 2 in do BMV 526, Vivace-Largo-Allegro, Preludio in Mi b BMV 552 dterza parte della Clavierubung, Questi sono i dieci comandamenti, Cristo nostro Signore venne al Giordano, Fuga in Mi b BMV 552).