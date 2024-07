Empoli arriva Esposito Ultime mosse per Viti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Simone Cioni Eccolo il primo colpo dell’era Gemmi. Sebastianoè un nuovo calciatore dell’. Ventisei anni dopo, quindi, il cognometorna su una maglia azzurra. Era il 16 maggio del 1998, infatti, quando Carmine, indimenticato idolo azzurro con 42 gol in 94 partite tra Serie C, B e A, disputava la sua ultima partita con l’prima di passare alla Fiorentina. Portare questo nome al Carlo Castellani-Computer Gross Arena avrà un certo peso, ma la società del presidente Fabrizio Corsi può essere l’ambiente ideale per permettere al talentuoso attaccante dell’Inter di mostrare fino in fondo tutte le proprie qualità. La formula è un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Oggipartirà quindi insieme ai suoi nuovi compagni per il ritiro di Bressanone fino a venerdì 26 luglio.