Dirò alla noiosa famiglia Osbourne di andare gentilmente affa**ulo | Britney Spears a muso duro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tutto è nato per alcune considerazioni che riguardavanoespresse, senza peli sulla lingua, da Ozzynel suo podcast “Thes” a conduzione familiare: “Sono stufo di vedere la povera vecchiare su YouTube ogni maledetto giorno. È triste, molto, molto triste”. Poi è intervenuto anche il figlio Jack: “Salvate!”. Poi chiudersi con la moglie di Ozzy, Sharon: “Povera piccola creatura. È straziante“. La diretta interessata naturalmente ha risposto a tono, partendo prima da un “caso” che ha visto al centro dei pettegolezzi americani l’attrice Kate Beckinsale che sarebbe stata criticata aspramente perché a 50 anni sceglie look, non consonisua età.