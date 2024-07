Corruzione | Toti ‘non preoccupato da nuovo arresto stupito da tempistica’ 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) – “Nessun favoritismo e nessuna pressione risulta nelle informative e la pratica in questione, correttamente istruita e processata, è stata approvata in Regione in assenza del presidente, già sottoposto a misura cautelare” prosegue la nota difensiva.“Quanto alla consistenza dei contratti pubblicitari l?analisi della stessa, sulla quale ovviamente ci riserviamo approfondimenti, risulta parziale e non tenenti conto le politiche commerciali dei soggetti erogatori il servizio. Resta la difficoltà di comprendere l?esigenza di questo ulteriore provvedimento, proprio oggi, a distanza di oltre due anni dai fatti contestati ed in presenza di misure cautelari già in essere” conclude Stefano Savi, difensore del governatore ligure Giovanni. L'articolodada(2) CalcioWeb.