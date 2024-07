Biden a un passo dal ritiro? Nel weekend l’annuncio Ma lo staff smentisce anche l’ultima voce Le preoccupazioni di Obama sui finanziatori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) «Non stiamo lavorando a nessuna eventualità per cui Joenon sia alla guida del ticket presidenziale. È e sarà il candidato democratico». Risponde così Quentin Fulks, il viceresponsabile della campagna elettorale dell’inquilino della Casa Bianca, alle voci sempre più insistenti secondo cuisarebbe stato quasi convinto a rinunciare alla corsa per un secondo mandato. Da giorni, frange del partito democratico, tra cui esponenti di punta come l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi, lavorano ai fianchi il presidente affinché faccia unindietro e lasci il posto a un candidato in grado di battere Donald Trump. Dall’attentato alla sua vita, l’ex presidente sta guadagnando terreno nei sondaggi, che già lo avevano visto balzare in avanti dopo il dibattito in cuiè apparso in grande difficoltà.