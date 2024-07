Badelj avvisa l’Inter | Genoa ambizioso per la nuova stagione! Upgrade

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024)-Inter sarà la partita che darà il via al nuovo campionato di Serie A il prossimo 17 agosto. Milanin un’intervista su Sky Sport ha parlato delladella squadra rossoblù. SQUADRA AMBIZIOSA – Milantorna a parlare della sua permanenza ale degli obiettivi in vista della prossima, a partire dall’esordio in campionato contro: «A Genova con la mia famiglia stiamo bene, stando bene in città aiuta a stare bene anche in squadra. La nostra idea di gioco è cercare di essere padroni del campo. Vorrei credere che sarà unrispetto l’anno scorso. Sarà un, sicuramente».-Inter la prima di campionato PRIMA DI CAMPIONATO – Ilinizierà ladella Serie A affrontandoCampione d’Italia.