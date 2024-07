Usa +3% nuovi cantieri in giugno +34% permessi edilizi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) New York, 17 lug. (askanews) – Ai dati suiedili e i, negli Stati Uniti, hanno registrato un andamento superiore alle attese degli analisti e sono tornati in positivo dopo i dati in ribasso di maggio. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, l’indice che misura l’avvio diha registrato un rialzo del 3% rispetto al mese precedente al tasso annualizzato di 1,353 milioni di unità; gli economisti aspettavano un rialzo dell’1,8% a 1,30 milioni. Iper le costruzioni, che anticipano l’attività futura del settoreo, hanno registrato un dato in rialzo del 3,4% a 1,446 milioni di unità, contro stime per un dato a 1,40 milioni. Rispetto a un anno prima, isono diminuiti del 4,4%, isono diminuiti del 3,1%.