Un anno senza Valentino Colia ucciso a 15 anni sulle strisce da un autista ubriaco e senza patente | Il tempo passa il tuo ricordo no

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Garbagnate Milanese, 17 luglio 2024 – Lo hscritto anchemagliette: "Il, il tuono". Erano in tantissimi mercoledì sera alla messa celebrata al centro di formazione professionale Salesiani di Arese per ricordare, 15, travolto ementre stava attraversando viale Kennedypedonali da Bogdan Pasca, 33enne romeno, alla guida di un furgonevalida e con un tasso alcolemico di 1,1 grammo. Ad undall'incidente mortale, avvenuto il 17 luglio 2023, famigliari, amici, compagni e professori del corso di meccanica che ‘Vale’ frequentava lo hvoluto ricordare, non in chiesa, ma nel cortile accanto all'albero di ciliegio che qualche mese fa è stato messo a dimora. In alto a sinistra,, travolto ea 15dal furgone guidato da Bogdan Pasca.