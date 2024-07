Twisters la recensione | un tornando di grande cinema d' intrattenimento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Torniamo a scrutare il cielo con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, protagonisti dell'ottimodi Lee Isaac Chung. E il film sdogana un'emozione oggi proibita: perché non dobbiamo vergognarci di avere paura. Al. Pronti, partenza e siamo già nell'occhio del ciclone. Ispirandosi ad unamabile che esalta il valore assoluto del pop, Lee Isaac Chung è riuscito nell'impresa di riportare indietro le lancette dell'orologio, a quando i film d'erano il punto di riferimento per i sogni e per l'immaginazione del pubblico. Niente artifici celebrali, solo emozioni. Per questo, senza mai esagerare, ma anzi puntando ad una spettacolarità ragionata che esalta il momento,è a tutti gli effetti il blockbuster che (ci) mancava. Di più, è ilamericano che torna ad imporsi, a sfoderare la sua mastodontica proverbialità, finalmente lucido