Tortello maremmano al decollo Nuove adesioni all’associazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Continua con successo la campagna dialla neonata Associazione per la tutela e la promozione del, il piatto per "eccellenza" della Maremma. Aumentano le, non solo ristoranti e produttori (tra cui anche nomi noti), ma è iniziata l’interlocuzione con gli enti locali della provincia di Grosseto e fondazioni pubbliche e private, che da statuto possono aderire come soci sostenitori. "L’obiettivo è avviare una serie di iniziative per la promozione del prodotto tipico iconico della Maremma grazie al marchio collettivo geografico per sostenere il percorso di riconoscimento Igp" ricorda Confesercenti che è stata la prima associazioni a cercare la valorizzazione del prodotto.