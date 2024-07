Salva la nipotina di 3 anni in mare | poi muore annegata presenti sconvolti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tragedia a Vieste nel pomeriggio di ieri 16 luglio, intorno alle 17 una signora di 57è mortadavanti agli occhi dei bagnanti. La donna si sarebbe tuffata innel tentativo di soccorrere lain difficoltà mentre faceva il bagno. La bimba sta bene ed è stata trasferita all'ospedale di Foggia, per la 57enne invece, non c'è stato nulla da fare. ladi 3in: poiUna donna di 57, Savina Disanti, è infatti morta ieri nel tardo pomeriggio a Vieste, nello specchio d'acqua 'Punta della banchina', nel tentativo dire ladi treche era caduta in acqua.