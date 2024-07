Ricordi emozioni e amicizia | la 4E del ‘Carducci’ si ritrova 40 anni dopo la maturità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pisa, 17 luglio 2024 – Era il luglio del 1984, esattamente 40fa e la classe 4E dell’allora Istituto Magistrale ‘Giosuè Carducci’ in via San Zeno a Pisa, affrontava la “temuta”, come si definiva allora, mentre oggi è l’esame di Stato. Proprio 40, anche grazie ai social media, si sonote diverse “maturande” dell’epoca per un piacevole ed anche emozionante incontro: ancora insieme per dirsi che, tutto sommato, l’entusiasmo, l’allegria e l’affetto sono ancora gli stessi.