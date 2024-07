Nuovi casi di febbre Oropouche in Italia | quali sono i sintomi e come difendersi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laè una malattia causata da un arbovirus, il virus, che si trasmette principalmente attraverso il morso di insetti vettoriil Culicoides paraensis, un tipo di moscerino. Questo virus è endemico in alcune aree dell’America meridionale e centrale, soprattutto in paesiBolivia, Brasile, Colombia, Perù e Cuba, nonché nei Caraibi. Ora questa malattia è arrivata incon dueaccertati in Lombardia, un caso in Veneto (il primo registrato in Europa, un uomo di 45 anni di ritorno dai Caraibi) e uno in Emilia-Romagna. Idellasi manifestano solitamente dopo un periodo di incubazione che va dai 4 agli 8 giorni (ma può arrivare fino a 12 giorni).