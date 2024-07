Milano capitale della musica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da Vasco a Taylor Swift passando da Zucchero (consiglio le pagelle dei concerti di Andrea Spinelli),2024 e soprattutto si gode la ricchissima ricaduta economica che le centinaia di migliaia di fan riversano sulla città. Perché chi viene anon consuma soltanto note Il confronto tra giugno 2023 e giugno 2024 lo dimostra: l’aumento di visitatori acittà è dell’8,9%, nella Città metropolitana dell’8% e nell’area urbana del 7,1%. Un boom strettamente legato alla serie di concerti.dunque cittàma anche degli affari, grazie a location come San Siro e gli ippodromi La Maura e Snai che permettono di organizzare eventi per platee numericamente stellari. Certo per chi abita nelle vicinanze non sono proprio notte tranquille ma la ricaduta sulla città di questi eventi vale milioni di euro.