Mellone PD | Da San Marzano proposte concrete contro il caporalato in agricoltura Proseguiremo senza sosta in questa battaglia di civiltà

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Partito Democratico, come afferma la Segretaria Elly Schlein, porta la Politica nei luoghi in cui le persone si aspettano di trovarla, nelle piazze, nelle strade, nelle periferie, nei luoghi di lavoro. Si è svolto in terra di Sandi San Giuseppe un importante inil, sollecitato anche dai recenti episodi di cronaca, che hanno visto un bracciante morto per lavoro e abbandonato e tanti altri maltrattati. All’insono intervenuti Lucia Pompigna del Direttivo PD di San, nota per il suo impegno sociale e nel Sindacato; Giovanni D’Arcangelo, Segretario Generale CGIL; Anna Filippetti, Segreteria PD provinciale; Donato Pentassuglia, Assessore all’Regione Puglia; Francesco Leo, Sindaco di San; Mina Di Maggio, Segretaria PD San; Ubaldo Pagano, Deputato PD; Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie.