Mbappé al Real sarà uno qualunque Ha rinunciato a soldi potere e Olimpiadi Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ieri c’è stata la presentazione in pompa magna dialMadrid.il giocatore più pagato nella storia del club: tra 100 e 115 milioni di euro in bonus alla firma in cinque anni, più circa 15 milioni netti di stipendio a stagione per non rompere la scala salariale dello spogliatoio. Incasserà tanto con i diritti d’immagine: tra il 60 e l’80% va al giocatore. Poi ci sono le variabili, le eventuali: i bonus per gli obiettivi, compreso il Pallone d’Oro, e per i titoli. Però quando Florentino Perez l’ha presentato l’ha ringraziato per “aver compiuto uno sforzo che molti non possono nemmeno immaginare“. Di che sforzo parlava il presidente delal Santiago Bernabéu? Lo spiega. “Per iniziare, economico. Il campione del mondo non guadagnerà a Madrid quello che avrebbe preso al Psg: circa 100 milioni a stagione.