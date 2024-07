Maria De Filippi e Sabrina Ferilli si sono allontanate? Arriva il commento dell’attrice

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Dehanno litigato? Questo è quello che un utente ha chiesto alla giudice popolare di Tu Si Que Vales e lei non si è trattenuta rispondendo per le rime. Ricordiamo chegrandissime amiche oltre ad essere colleghe di lavoro. Si saranno davveronell’ultimo periodo? Scopriamo cosa ha scrittosui social. E’ finita l’amicizia traDe? Parla l’attriceha ricevuto una domanda alquanto strana e particolare che riguarda il suo rapporto conDeed è la seguente: “Sabbrina, scusami la domanda ma ti ai lasciata conDe? Nn vi vedo più insieme”. L’attrice romana non ha esitato a rispondere alin questione e lo ha fatto in maniera davvero iconica: “Amore mio se non ripartimo dalle elementari manco te risponno!”.