Malore su un lido pontino | purtroppo inutili i soccorsi per una donna di 64 anni

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Procura della Repubblica di Cassino ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso di unadi 64, di Parma. La causa del decesso, avvenuto martedì pomeriggio, sembra essere un colpo di calore. Paola si trovava con altri ospiti della comunità psichiatrica “Insieme” presso il tratto di arenile concesso al Villaggio Don Bosco, in località Acquatraversa a Formia. I Dettagli dell’Incidente In cura presso la struttura di Penitro dal febbraio scorso, si è improvvisamente accasciata sulla spiaggia del litorale di levante di Formia. Isono stati immediati, coinvolgendo i bagnini dello stabilimento balneare, un medico bagnante e una pediatra residente nelle vicinanze.