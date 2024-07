Leonardo trattative interrotte Fim e Fiom confermano lo sciopero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Spezia, 17 luglio 2024 - Nulla di fatto per l'ultima fase della procedura di soluzione dei conflitti collettivi prevista dal contratto integrativo: la cosiddetta procedura di raffreddamento. A Roma ieri erano presenti le segreterie nazionali, territoriali oltre alle Rsu Fim,e Uilm della Spezia unitamente all'HR della Divisione Elettronica di. Un incontro che ha visto Fim emettere sul tavolo proposte concrete e del tutto sensate su tutti i temi in discussione; alcune delle quali sofferte, ma finalizzate a identificare soluzioni condivise atte al superamento delle problematiche emerse nel sito che hanno determinato la dichiarazione di. “Proposte condivise con l'azienda, la quale non ha saputo o voluto gestire le strumentali posizioni di altre organizzazioni coinvolte.