Le Otto stagioni di Vivaldi e Piazzolla Sul Belvedere di Villa Rufolo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) RAVELLO – La programmazione della 72esima edizione del Ravello Festival propone al suo pubblico sabato 20 luglio(ore 20) il primo degli appuntamenti cameristici con il ritorno dell’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Sofia. Suldi, sla direzione della violinista Sonig Tchakerian, la formazione sannita eseguirà ledialternate alle QuattroPorteñas di Astornella versione per violino e orchestra che Luis Bacalov dedicò proprio alla violinista di origine armene che a Ravello vestirà anche i panni di maestro concertatore. L’idea di creare un dialogo poetico tra queste due opere fu del violinista e direttore d’orchestra lettone Gidon Kremer che riuscì ad ottenere un risultato straordinario, in grado di far comunicare due capolavori nati a quasi 250 anni di distanza.