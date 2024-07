Laura Peri nella top 100 di Forbes Ha riscoperto il pollo valdarnese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "È stata una bellissima sorpresa. Sinceramente non me lo sarei aspettata, è un onore aver raggiunto questo traguardo".è emozionatissima. L’allevatrice di polli montevarchina è stata inserita dalla prestigiosa rivistaItaliatop 100 delle leader vincenti, le donne che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Il coronamento di un sogno che è iniziato molto tempo fa, partendo da zero. "Questo riconoscimento arriva proprio nel momento in cui festeggiamo 20 anni di attività - spiega l’imprenditrice - Ho aperto l’azienda agricola con sette galline e un gallo. Entrare oggi a far parte di una classifica dimi lascia senza parole". Quella diè una storia incredibile.