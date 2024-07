La Virtus guarda al futuro Attesa per il terzo socio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In casa dellasi sta vivendo una partita doppia. Quella più evidente rila costruzione della nuova squadra, mentre quella che sta viaggiando sottotraccia riun possibile cambio nella composizione della proprietà del club. E’ ovvio che la seconda condiziona la prima e il fatto che la V nera non abbia ancora ufficializzato nessun giocatore in entrata ne è la prova più evidente. Un piccolo riassunto delle puntate precedenti aiuta ad inquadrare meglio la situazione: dalla Segafredo dovevano arrivare 13 milioni di euro di sponsorizzazione nella stagione 2024/25 e altrettanti in quella successiva, ma l’ingresso del fondo QuattroR nella gestione dell’azienda che produce ‘l’espresso italiano’ ha ridotto questa cifra a soli 6 milioni di euro per la prossima annata sportiva.