La T Tecnica Gema punta forte su Bedin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Va via via sempre più completandosi il mosaico della nuova La TMontecatini per quanto riguarda i protagonisti sul parquet. La società montecatinese ha svelato ieri il nome del quinto tassello del roster che sarà alle dipendenze di coach Marco Del Re nella stagione 2024-2025 e si tratta di una recente conoscenza dei "leoni" termali, perché la scintilla frae Alberto, centro classe 1999 dal tonnellaggio importante (202 cm per 114 kg) è scoccata nel corso degli ultimi playoff. Con la canotta della Janus Basket Fabriano, che ritroverà verosimilmente da avversario nella prossima regular season, il pivot nativo di Riva del Garda ha infatti eliminato la squadra rossoblù mettendosi in mostra in particolare nella decisiva gara-4, chiusa con 20 punti e 7 rimbalzi.