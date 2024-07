La partita del cuore 2024 e la foto impossibile tra Matteo Renzi e Elly Schlein – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladel, tra la nazionale politici e quella cantanti, si è disputata ieri sera all’Aquila in un clima sorprendentemente festoso. Tutti i parlamentari sono stati alle indicazioni del presidente della Camera Lorenzo Fontana e del commissario tecnico Ignazio La Russa. A fare più notizia è stata l’opposizione che vedeva in campo quasi tutti i principali leader: la segretaria del Pd(che ha praticato lo sport per anni), il leader di Iv,, Angelo Bonelli dei Verdi e quello del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte (per la maggioranza si è fatto notare in campo anche Giancarlo Giorgetti). I tre, per una volta, hanno fatto squadra davvero e il risultato – per quanto ai rigori – è arrivato per l’intero team.