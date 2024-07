La grande sete del Piceno | rubinetti a secco dalle 23 ma solo nei fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ascoli, 17 luglio 2024 – C’èpreoccupazione per la grave crisi idrica che attanaglia le province di Ascoli e Fermo servite dall’acquedotto gestito dalla Ciip che nelle ultime settimane ha progressivamente aumentato le zone dove sono state disposte chiusure dei serbatoriore 22 alle ore 6. Vista la conclamata riduzione delle portate disponibilisorgenti e del costante utilizzo degli impianti di soccorso alla loro massima potenzialità, di un aumento della domanda idrica da parte dell’utenza legato all’andamento climatico stagionale, aldi garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, ed in virtù del disagio che questa situazione crea, Ciip ha deciso di posticipare22 alle 23 la sospensione dell’erogazione idrica notturna per le sole giornate delnelle zone territoriali già sottoposte a misure di sospensione.