KISS KISS – Accordo totale tra Osimhen e il PSG ADL apre allo sconto sulla clausola

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Calciomercato in fermento: Kolo Muani si prepara a trasferirsi all’Atletico Madrid mentre il PSG punta forte su Victor. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Sono ore decisive per il futuro di Victor, che sembra essere al centro di un intreccio di trasferimenti che coinvolge alcuni dei nomi più caldi del calciomercato europeo. Dopo l’addio di Alvaro Morata, l’Atletico Madrid è pronto a mettere a segno un colpo importante, puntando su Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain. Kolo Muani verso la Liga,corre in Francia L’Atletico ha avviato i contatti con il PSG per chiudere l’affare Kolo Muani entro l’inizio della prossima settimana. Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo, l’operazione si preannuncia rapida, ma restano da definire alcuni dettagli cruciali, come la formula del trasferimento e le cifre richieste dal club parigino.