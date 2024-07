Il ritiro al Viola Park Ikonè e Comuzzo | tocca a voi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Con in campo per la prima volta da inizioIkoné e(ma senza Lucchesi, alle prese con un piccolo problema muscolare dopo l’amichevole di domenica contro la Primavera), la Fiorentina è tornata ad allenarsi aldopo le 24 ore di riposo concesse da Palladino al suo gruppo. Sotto gli occhi di circa 100 tifosi, la seduta è stata caratterizzata da esercizi di conclusioni in porta sugli sviluppi di schemi nello stretto e dalla classica partitella in famiglia dove, a rubare l’occhio, sono stati in particolare il giovane Bianco e il neo-arrivato Kean, che dopo un paio di sedute differenziate (e il test del weekend saltato) da ieri è tornato a lavorare in gruppo.