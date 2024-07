Il 51% dei negozi tradizionali raddoppia la vetrina con e-commerce e marketplace

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Idi città e provincia colgono la sfida imposta dai nuovi stili di consumo e traggono opportunità dalla vendita multicanale. Confcommercio Bergamo stima, in base a una recente indagine, che siano il 51% le insegne del retail tradizionale del territorio ad aver aggiunto allaquella online, con e-dedicato o in appoggio a piattaforme e siti di. Una vera e propria svolta digitale, accelerata dal periodo della pandemia. In 5 anni dal 2019 ad oggi si è passati dal 15% al 51%, con una crescita esponenziale del 240%. Le difficoltà del commercio tra inflazione e consumi al palo sono evidenti, ma inon stanno a guardare e cercano di potenziare i loro servizi per stimolare gli acquisti e avvicinare- anche virtualmente- la clientela al punto vendita.