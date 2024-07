Hellboy | The Crooked Man svelata la brevissima durata ufficiale del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladel prossimo reboot: TheMan è stata appena rivelata e non sembra che passeremo molto tempo in sala. Il primo trailer di: TheMan è stato rilasciato all'inizio del mese e la risposta è stata a dir poco contrastante. Ora abbiamo notizie sulladel, che potrebbe essere o meno di buon auspicio per questo nuovo adattamento del personaggio interpretato da Jack Kesy. Secondo l'affidabile leaker Cryptic4KQual, il reboot durerà appena 1 ora e 39 minuti. Nell'ambito deidi supereroi, questo di solito indica che non sono molto buoni. D'altra parte, si tratta di un progetto a basso budget e potrebbe essere una storia più piccola e autonoma che non userà tanta CG come