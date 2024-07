Greta Gerwig riceverà un prestigiosissimo premio per il suo lavoro come regista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo il successo mondiale raggiunto con Barbie, nuovoper la primaa incassare più di un miliardo al box-officesarà premiata con il Pioneer of the Year Award dalla Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation. La sceneggiatrice edi Barbieildurante la Pioneer of the Year Dinner, che si terrà il 25 settembre al Beverly Hilton Hotel. L'evento di beneficenza onorerà lae raccoglierà i proventi per il Pioneers Assistance Fund della WRMPPF, un ente di beneficenza che fornisce assistenza finanziaria e consulenza di supporto agli individui della comunità della distribuzione e dell'esposizione cinematografica nei momenti di bisogno. Ilviene conferito ai membri dell'industria cinematografica che si sono distinti per l'eccezionale