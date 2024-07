Graziani | Lukaku? M’è sempre piaciuto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Francesco, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Radio Kiss Kiss Napoli”. Nel corso di “Radio Goal” ha parlato della posizione in campo di Kvaratskhelia e di. Su quest’ultimo ha voluto particolarmente soffermarsi. Dalle ultime notizie sappiamo che il belga sta aspettando solo il Napoli. Il Chelsea si accontenterebbe anche di meno di 30 milioni. Per il momento l’attaccante ha scartato l’idea Arabia. Di seguito le parole alla trasmissione radiofonica.su Kvaratskhelia “Kvaratskhelia in mezzo al campo non mi piace, se fossi in Conte chiederei un sacrificio a De Laurentiis, vale a dire di prendergli Chiesa che puoi prenderlo a prezzo basso. Se lo rispolveri un po’ gli raddoppi la valutazione. Mi fido di Conte che è bravo, lo stimo molto.” Su? M’è, la Roma senza di lui non sarebbe arrivata sesta.