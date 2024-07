Godfrey si presenta | Atalanta mi manda Ancelotti Percassi | Lo seguivamo dal 2019?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo essersi affermato nel Norwich di Daniel Farke e aver trascorso l’ultimo quadriennio in forza all’Everton, Benha scelto l’per fare il suo prossimo passo. Il difensore inglese classe 1998 è stato il primo acquisto della stagione nerazzurra: arrivato per circa 9 milioni di euro dalla Premier League, è ora pronto a fare la differenza nella difesa di Gasperini. E si èto in conferenza stampa a Zingonia nella giornata di mercoledì (17 luglio). A fare gli onori di casa, ovviamente, Luca– che ha anche parlato della situazione di Teun Koopmeiners – il quale ha dato il benvenuto al 26enne nativo di York: “È stata una trattativa lunga: siamo orgogliosi del fatto che sia il giocatore che l’agente abbiano dimostrato sin dal primo giorno di volere fortemente l’, rifiutando anche molte opportunità soprattutto in Premier che si erano aperte.