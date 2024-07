Giappone il calciatore Sano arrestato per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Inè statoilKaishu. Su di lui pende l’accusa di aver aggredito sessualmente una donna, secondo quanto riferito dall’emittente pubblica del Paese NHK e altri media locali, citando fonti anonime della polizia. Il 23enne, nel giro della nazionale nipponica e nella rosa che ha preso parte all’ultima Coppa d’Asia, avrebbe aggredito assieme a due amici una donna in un hotel di Tokyo la scorsa domenica. Dopo aver risposto alla chiamata della vittima, la polizia hai tre uomini nelle vicinanze dell’albergo. Non è il primo caso didi quest’anno: a febbraio, Junva Ito (giocatore del Reims) aveva lasciato la Coppa d’Asia dopo che la polizia aveva dichiarato l’indagine per una presuntaa Osaka risalente all’anno scorso.