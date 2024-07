Fabrizio Corona dopo Emma Marrone ‘sfotte’ anche Aurora Ramazzotti lei ironizza | Sono d’accordo perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Negli scorsi giorni, conduttrice e figlia di Michelle Hunziker e Erosè stata vittima di un duro attacco da parte di un hater, cheaverla incontrata all’Ikea aveva esternato sui social tutto ciò che pensava non solo di lei, madel compagno Goffredo Cerza e del loro bambino Cesare, non risparmiando gli insulti all’aspetto fisico di tutti e tre: Allora, ti ho visto all’ikea stamattina. Tu bruttina ma già sai. Tuo marito boh, accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male male un po’ tutto. Addio. La risposta dinon si era fatta attendere: A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazioni. Invece vanno all‘Ikea.