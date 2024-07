Da Hamas una sterminata serie di crimini di guerra durante gli attacchi del 7 ottobre scorso in Israele Human Right Watch inchioda i miliziani

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel corso deglidel 7ini gruppi armati palestinesi, a partire da, si sono macchiati di “centinaia” didi: è quanto si legge nel rapporto pubblicato oggi da. “È impossibile per noi quantificare i casi con precisione”, ha spiegato Belkis Wille, direttore associato dell’organizzazione per i diritti umani in una conferenza stampa, aggiungendo che “ovviamente quel giorno se ne sono verificati centinaia”. Questi“comprendonodeliberati e indiscriminati contro civili e beni civili, omicidi intenzionali di detenuti, trattamenti crudeli e inumani, violenza sessuale e di genere, mutilazione e furto di resti umani, utilizzo di scudi umani nonché atti di saccheggio”, si legge nel rapporto.