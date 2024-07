Calciomercato Milan l’alternativa a Youssouf Fofana arriva dall’Udinese Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 luglio 2024), la dirigenza rossonera ha messo nel mirino il centrocampista dell’Udinese Samardzic qualora non dovessereal mediano francesepuòre direttamente dalla nostra Serie A: si tratta del centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic. Giocatore che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato accostato al, tanto che sono già stati avviati i primi contatti tra le parti, per capire se c’è margine di operazione. Dopo la chiusura del primo acquisto, Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, la dirigenza del club di via Aldo Rossi vuole fare sul serio anche negli altri reparti e per dare equilibrio alla squadra di Fonseca, il serbo può essere una scelta azzeccata. Nella stagione che si è conclusa, il classe 2002 ha collezionato 34 presenze in campionato, condite da 6 goal e 2 assist.