Calcio Serie C Pianese il terzino Frey suona la carica | Carte in regola per una buona stagione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) IlDaniel(nella foto) ce l’ha nel dna: classe 2002,destro, il nuovo acquisto dellaè figlio di Sebastien, ex portiere tra le altre di Inter, Parma e Fiorentina. Il ventiduenne ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Chievo Verona, poi ha maturato esperienze nella Cremonese, nella Carrarese, nel Gubbio, nella Pro Vercelli. Fino a oggi ha accumulato 39 presenze inC. Il difensore si sta già allenando alle dipendenze di mister Prosperi, nel ritiro di Piancastagnaio. "Quello dellami sembra un bellissimo gruppo – le prime parole di–: si sente subito che c’è entusiasmo. Io ho tanta voglia di dimostrare le mie qualità –. Penso di poter dire che siamo partiti con il piede giusto. Vedo tanta voglia di far bene da parte della società e di mister Fabio Prosperi: l’ambiente ha influito nella mia scelta".