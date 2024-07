C Fiorentino prorogati i termini di iscrizione a trasporto scolastico e mensa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 –per le iscrizioni online ai servizi diper alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e medie del comune di Castiglionper l’anno2024-2025. Questa decisione è stata presa sia per meglio pianificare il servizio, sia per venire incontro alle esigenze delle famiglie anche ineconomici non applicando la maggiorazione prevista di 10 euro per l’che avviene fuori dal termine che nel precedente bando era al 31 marzo.