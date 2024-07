Bambina di 7 anni annega nel lago del bioparco | era lì con la parrocchia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Unadi 7è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, in undi Caraglio, in provincia di Cuneo delladi Demonte. La piccola era scomparsa intorno alle 16:30 mentre si trovava in visita con un centro estivo È stata ritrovata in fin di vita a due metri di profondità in uno dei laghi presenti nell’area verde. Una volta scoperta la sua scomparsa, è stato immediatamente lanciato l’allarme e sono iniziate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sommozzatori del nucleo SAF, che hanno perlustrato ilper cercare la. I medici non sono riusciti a rianimare la piccola. Per quasi un’ora hanno provato a farle ripartire il cuore con le manovre salvavita, ma senza avere alcun successo.