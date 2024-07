Agricoltura Ismea | 1 ettaro su 5 è biologico Italia leader in Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Il 2023, primo anno di applicazione della nuova Pac, ha visto crescere inle superfici investite ae il numero di operatori coinvolti. I dati del rapporto Bio in cifre, presentato oggi a Bracciano in occasione dell'ormai tradizionale "Appuntamento con il bio", indicano un incremento del 4,5% della Sau biologica sul 2022, mentre il numero di operatori (produttori, trasformatori, importatori) cresce dell'1,8%, un ritmo molto più blando rispetto al +7,7% dell'anno precedente. Il bilancio del 2023 restituisce comunque un quadro positivo per l'biologicana, che con 2,5 milioni di ettari, pari a quasi il 20% della Sau nazionale, riduce ulteriormente la distanza dal target del 25% fissato, entro il 2030, dalla Strategia Farm to Fork. Risultati che rafforzano laship dell'tra i Paesi dell'Ue, ormai pluriennale.