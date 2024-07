UFFICIALE – Inter un giovane va al Monza Non in prima squadra

Leggi tutta la notizia su inter-news

Operazione in uscita per il settore giovanile dell'Inter. Il club ha completato il passaggio di un ragazzo al. LA CESSIONE – Questo il comunicato: "Edoardo Stante è un nuovo calciatore di AC! Il terzino sinistro classe 2007 arriva a titolo definitivo da FC Internazionale. Entrerà a far parte dell'Under-18 biancorossa. Benvenuto Edoardo!" Stante è il fratello di Francesco, difensore classe 2005 (due anni in più) che nell'ultima stagione ha fatto parte della Primavera di Cristian Chivu.