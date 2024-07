Trofeo Silvio Berlusconi 2024 | data orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Ritorna il “”, la sfida estiva tra AC Milan e AC Monza, i due Club di cuiha ricoperto la carica di presidente. Tenutosi la scorsa estate all’U-Power Stadium di Monza, quest’anno il “” è in programma per la prima volta a San Siro, martedì 13 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21.00, in diretta televisiva su Canale 5. La nota del Milan “Questa iniziativa, istituita da Milan e Monza lo scorso anno, mantiene vivo il ricordo del Presidente, che con i due Club ha scritto pagine indelebili del calcio italiano e internazionale. È stato il Presidente più vincente nei 125 anni di storia del Milan, collezionando 29 trofei in 31 anni e portando il Club rossonero sul tetto del mondo.