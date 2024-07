Traffico Roma del 16-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione ancora disagi su via del Foro Italico dove per lavori con riduzione di carreggiata all’altezza della galleria Farnesina Ci sono code a partire da viale Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico i lavori proseguiranno sino alle 16 sulla statale 148 Pontina ancora code per lavori all’altezza di Castelno in direzione di Pomezia stasera all’Olimpico la parte l’ultima datana del concerto dei Coldplay previsto il consueto piano viabilità nell’area del Foro Italico dove relativi provvedimenti scatteranno già nel primo pomeriggio prima e dopo il concerto saranno inevitabili le ripercussioni al della Vittoria e al Flaminio per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.