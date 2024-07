’Super’ tolti i cantieri Strada libera per il mare | Se ne parla a settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Lunedì 15 luglio, ore 15,34. Anas annuncia la rimozione del cantiere sulla Ferrara-. Si tratta dell’imbuto, ad una sola corsia, che ha fatto alzare gli occhi al cielo a parecchi automobilisti. Il muso della vettura puntato verso il, la speranza di arrivare che si assottiglia nella coda di veicoli. In termini tecnici, Anas precisa che "verrà rimosso il cantiere, tra il km 18,910 ed il km 20,886, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Rovereto, posto in corrispondenza del km 19,894". Operai e ruspe hanno lasciato quella striscia d’asfalto, ieri, nella tarda serata. "Nel pieno rispetto – precisa ancora il comunicato – degli impegni assunti nell’incontro prefettizio del 16 maggio, con l’attuazione del provvedimento, per il corrente periodo estivo, l’intera tratta di competenza di Anas del raccordo “Ferrara-P.