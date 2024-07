Sposa arriva in chiesa e non trova nessuno neanche lo sposo | E’ stato straziante Non riusciva a parlare le lacrime le rigavano il viso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Immaginatevi la scena: laina bordo di una lussuosa berlina, indossando un abito bianco da sogno. E’ il suo grande giorno e l’emozione è alle stelle. Una volta scesa dall’auto, però, l’amara sorpresa: non c’è. Non c’è lo, né gli invitati, né la gioia di un giorno di festa. No, non è un estratto del romanzo di Mario Desiati “Il paese delle spose infelici“, ma quanto successo davvero nelle scorse ore ad una donna in Valle d’Itria, la stessa location – tra l’altro – dove è ambientato il libro. Come le protagoniste del volume, anche questasembra appartenere a quella schiera di donne che, spinte da un desiderio d’amore irrealizzabile, non si arrendono alla realtà e, con un pizzico di follia, provano in tutti i modi a cambiarla. “Era tutto pronto, i fiori, la musica, il ricevimento.