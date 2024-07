Spaventoso incidente lungo l’Aurelia | auto esce di strada il guardrail entra nella vettura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Grosseto, 16 luglio 2024 –le, poco dopo le 14 di oggi, 16 luglio,. Un’che percorreva la statale in direzione Roma è uscita di carreggiata impattando violentemente contro ilche è finito dentro ladividendola praticamente in due parti. Uno schianto pauroso che fortunatamente ha lasciato illeso il conducente. All’arrivo dei soccorritori era già uscito dalla. E’ successo nei pressi dell’uscita per Montalto di Castro. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Orbretello, gli agenti della Poliziale e i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli (comando di Viterbo) competente per territorio, che dava il cambio alla squadra del distaccamento di Orbetello. Sul posto personale sanitario per la verifica delle condizioni di salute del conducente.