Ordine d’arrivo Tour de France 2024 sedicesima tappa | tripletta per Philipsen Girmay coinvolto in una caduta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Terza vittoria nell’edizionedeldeper Jasper. Il velocista della Alpecin-Deceuninck è stato dominante nelladella Grande Boucle, da Gruissan a Nimes di 188,6 chilometri andando a stravincere avanti a Phil Bauhaus della Bahrain-Victorious e ad Alexander Kristoff della Uno-X Mobility. Niente volata invece per Biniam(Intermarché-Wanty): la maglia verde è stato coinvolta in unain una curva a 1500 metri dal traguardo, fortunatamente non patendo troppe conseguenze.