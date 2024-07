Ordigni bellici in centro a Macerata | artificieri a Palazzo Costa famiglie e negozi evacuati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Dalle 10 di oggi e presumibilmente fino alle 14 sarà off-limits la zona di, a due passi dalle Poste, fino a quando non saranno completate le operazioni di sollevamento e allontanamento deglitrovati nell’edificio oggetto di lavori di restauro e di miglioramento antisismico. Dalle 10 la polizia municipale sarà nella zona per dare informazioni a cittadini e residenti in vista delle operazioni di bonifica che saranno eseguite a partire dalle 11.30 dal Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore. Glisaranno poi fatti brillare in un posto al sicuro. Nei giorni scorsi è stato rinvenuto materiale bellico risalente al secondo conflitto mondiale nell’immobile di piazza Oberdan, al civico 8: per la precisione sono state trovate cinque lastrine di caricamento con proiettili per moschetto 91 e fucile Ta-Pum; due proiettili calibro 37 mm per cannone; 13 proiettili calibro 9 parabellum.