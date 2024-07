Milan colpo di scena Leao | adesso cambia tutto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 16 luglio 2024) In casadiper quanto riguarda Rafael, è una vera e propria rivoluzione Il giorno tanto atteso dai tifosi delè arrivato. I rossoneri hanno piazzato il primodi mercato: si tratta di Alvaro Morata, bomber spagnolo che lascerà l’Atletico Madrid in questa sessione estiva.fatto per il trasferimento, con il calciatore che ha accettato la proposta del, un contratto quadriennale con opzione per il quinto da 5,5 milioni l’anno (bonus inclusi) ed il club rossonero che ha informato i colchoneros di pagare la clausola rescissoria. Cerezo, presidente dell’Atletico non ha nascosto un certo fastidio nei confronti dell’addio di Morata lasciando intendere come sia stata una scelta del calciatore. Lo spagnolo si è sentito poco considerato a Madrid ed è stato invece sedotto dalla corte spietata di Zlatan Ibrahimovic.