Marattin chiede la svolta a Renzi | Azione e IV così finiranno serve un nuovo partito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Attentato a Trump, eccessi della polarizz, crisi dei riformisti: abbiamo sentito il deputato Luigi, di Italia Viva, che insieme a Enrico Costa ha diffuso un documento per dare vita, sostituendo Iv e, a unsoggetto dell'area liberaldemocratica.Dopo l'attentato a Trump, l'estremismo torna ad essere, cento anni dopo quella considerdi Lenin, la malattia senile della politica? «Se vige la regola dello slogan facile per ottenere il consenso facile, la gara a chi lo fa meglio non può che portare all'estremizzdel messaggio politico incentrato su una persona. Per invertire questa tendenza occorre un lungo lavoro che riparta dalle fondamenta della società: anch'esso, per natura, incompatibile con i tempi della politica di oggi, che ormai si misurano in settimane se non in giorni».